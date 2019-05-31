تذوق الأطباق الخاصة في خيمة التسامح

يدعو فندق باب القصر، فندق الخمس نجوم الفاخر في قلب مدينة أبوظبي، ضيوفه للقاء الأصدقاء والأحباب على مائدةٍ فاخرة تتيح لهم تذوق أشهى الأطباق والوصفات السرية للشيف المغربي المخضرم في خيمة التسامح.

تشارك الشيف سميرة مغفور من باب القصر، التي ساهمت في ابتكار عددٍ من الأطباق الشهية، بعض وصفاتها السرية مع ضيوف الفندق وتدعوهم لتجربة بوفيه الإفطار الفاخر الذي يتميز بتشكيلةٍ رائعة من الأطباق العربية والعالمية الشهية.

وصفة اللحم بالبرقوق

اغسل اللحم وجففه ثم سخن مزيجًا من زيت الزيتون والزيت العادي

ضع اللحم في الزيت المغلي وحركه لمدة 10 دقائق حتى ينضج

أطفئ النار وأضف البهارات: مسحوق الكركم الأصفر ومسحوق الكركم الملون الذي عادةً ما يستخدم في البرياني ومسحوق الزنجبيل والفلفل الأسود والأبيض والكزبرة والثوم المسلوق إلى الزيت واللحم ودعها تُطهى بنار هادئة لمدة 10 دقائق

أضف شرائح البصل

غطي الطبخة بالألومنيوم وانتظر حتى تُطهى الطبخة بواسطة عصارة اللحم

اغسل البرقوق وأضف الزيت والسكر والقرفة وضعها في الماء لتحلو ثم ضع البرقوق فيه ولا ترفعه من الماء حتى ينضج اللحم

ومن ثم أضف اللوز المحمص والمشقوق

واستمتع بالوجبة!

ويعكس تصميم خيمة التسامح جمال وأناقة العمارة المغربية بشكل مبهر من خلال ديكورات داخلية فخمة ومميزة، حيث تقدم الخيمة إفطارًا فاخرًا يضم مختلف الأطباق الشهية والمقبلات التي يعدها طهاة الفندق ويشمل ذلك تشكيلة لذيذة من الأطباق العربية الأصيلة والرمضانية التقليدية وأشهر مأكولات المطبخ العالمي إلى جانب أركان الطبخ المباشر التي تقدم المأكولات الطازجة وأصناف الحلويات العربية والفواكه والمشروبات المنعشة.

الإفطار

من غروب الشمس لغاية 9:00 مساءً

180 درهمًا للفرد

Advertisements

خيمة التسامح

فندق باب القصر، المنتزه الشاطئي

السحور

من الساعة 10:00 مساءً لغاية 2:00 ليلًا

100 درهم (حد أدنى غير شامل الشيشة)

خيمة التسامح

فندق باب القصر، المنتزه الشاطئي