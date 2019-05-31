فندق ام داون تاون من ميلينيوم يقدم عرضًا يوفر ليلةً مجانية

يمنح فندق ام داون تاون من ميلينيوم، الواقع في قلب منطقة داون تاون دبي، ضيوفه فرصة الاستفادة من عرض "احجز واربح" للفوز بإقامة مجانية ليلةٍ في أفضل مناطق المدينة.

وقد صمم الفندق باقةً خاصة للضيوف للحجز والإقامة مع عائلاتهم وأحبائهم في إحدى غرف الفندق الـ 242 الواسعة والعصرية بسعر يبدأ من 250 درهمًا حيث يمكن للضيوف الاستفادة من خصم 25% على المأكولات والمشروبات.

ويجب على الضيوف مراسلة البريد الإلكتروني [email protected] عن الحجز بغرض الإقامة للاستفادة من فرصة الفوز بإقامة مجانية ليلةٍ واحدة يمكن استخدامها من 20 يونيو لغاية 30 سبتمبر حيث سيختار الفندق يوميًا أحد الفائزين خلال إقامة عيد الفطر المبارك.