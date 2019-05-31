"رؤية الإمارات" تعقد شراكة مع OSN لنقل بطولة "كأس العالم للكريكت" عبر تلفزيون eLife

أعلنت "رؤية الإمارات" اليوم التابعة لشركة "اتصالات" عن دخولها في شراكة استراتيجية مع OSN، للحصول على حقوق بث بطولة "كأس العالم للكريكت" 2019 عبر تلفزيون eLife في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن "رؤية الإمارات" من إثراء مشتركي تلفزيون eLife بالمزيد من المحتوى المتميز من جميع أنحاء العالم، ولاسيما نقل أهم الأحداث الرياضية.

واعتبارًا من 30 مايو 2019، سيقدم تلفزيون eLife قناتين إضافيتين من OSN، مخصصة لهذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب، وستكون رسوم الاشتراك 199 درهماً (رسوم لمرة واحدة) من 30 مايو إلى 14 يوليو. كما يمكن مشاهدة المباريات على القناتين 790 و 791.

وتعليقًا على الاتفاقية الحصرية، قال حميد ساحوه السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية الإمارات": "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع OSN، والتي تعزز من جهودنا المستمرة في تقديم محتوى ترفيهي متميز عبر التلفزيون والشاشات المتعددة. مضيفاً إن ’رؤية الإمارات‘ وبصفتها المزود الرائد لخدمات توفير وإدارة المحتوى للمنصات التلفزيونية في المنطقة، فإنها تسعى دائماً إلى تقديم حلول شاملة لتجميع المحتوى وإدارته عبر أنظمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) وخدمات الشاشات المتعددة (OTT)"

ومن جانبه قال باتريك تيليوكس، الرئيس التنفيذي لـ OSN: "نحن سعداء بشراكتنا مع ’رؤية الإمارات’ والتي ستتيح لعدد أكبر من محبي لعبة الكريكت في دولة الإمارات بمتابعة النسخة 12 من كأس العالم للكريكت، فقد قمنا بتوفير قناتين متخصصتين لمشاهدة البطولة عبر رؤية الإمارات هما OSN Cric XTRA 1 و OSN Cric Xtra 2 لمتابعة كل المباريات في البطولة" مضيفاً أن "توفير OSN لهذه القناتين عبر e-Vision يأتي تماشياً مع التزامات OSN بأن تقدم أفضل الخدمات والمحتوى التلفزيوني المميز لعدد أكبر من العملاء في المنطقة، وهو الهدف الذي نسعى دوماً لتحقيقه"