محتوى ترفيهي رائع لجميع أفراد العائلة خلال عطلة العيد مع "ستارزبلاي"

مع اقتراب العطلة الطويلة احتفالاً بعيد الفطر السعيد، تقدم "ستارزبلاي"، منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خياراً نموذجياً للراغبين بالاستمتاع بعطلة هادئة ومشاهدة أحدث وأكبر الإنتاجات العربية والعالمية في منازلهم.

وبذلك، يمكن لمشتركي "ستارزبلاي" تجنب صالات السينما المزدحمة والطقس الحار خلال العطلة، وتمضية أروع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء، والتمتع بتجربة سينمائية منزلية لا تضاهى.

اختيارات مميزة من "ديزني" و"بيكسار"

لكل عشاق إنتاجات "بيكسار" الرائعة من أفلام الرسوم المتحركة، تقدم "ستارزبلاي" فرصة مشاهدة أشهر الأفلام التي حققت نجاحات جماهيرية ونقدية ساحقة، بما في ذلك مغامرات مايك وسالي الطريفة والمفعمة في الوقت ذاته بالمواقف المؤثرة في مونسترز، إنك؛ أجواء التشويق والأكشن مع عائلة الأبطال الخارقين ذا إنكريديبلز؛ المغامرات الفضائية للروبوت اللطيف وال-إي وصديقته إيف؛ مهارات طهي أفخر الأطباق الفرنسية من فأر ذي موهبة استثنائية في راتاتوي، أو الشجاعة الاستثنائية لفتاة اسكتلندية في العصور الوسطى في بريف. وبذلك، تكون "ستارزبلاي" الوجهة المفضلة للاستمتاع بأجمل أفلام "بيكسار"، والمتوفرة أيضاً بدبلجة إلى اللغة العربية، لتتاح للأطفال الصغار أيضاً فرصة الانضمام والاستمتاع بالمشاهدة بسهولة مع أسرهم.

ومن استديوهات "ديزني"، المالكة لـ "بيكسار"، هنالك أيضاً مجموعة من الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات السينما، مثل دمبو، بولت، تانغلد، علاء الدين ومولان. ويمكن للمشتركين مشاهدة فيلم بيوتي آند ذا بيست، وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الشهير، وقامت ببطولته إيما واتسون، وكان واحداً من أكثر الأفلام نجاحاً على شبابيك التذاكر العالمية على مستوى العقد الماضي.

برامج عائلية بنكهة عربية

بالنسبة للأطفال الذين يفضلون مشاهدة برامج مستوحاة من بيئتهم الاجتماعية ومحيطهم الثقافي، تقدم "ستارزبلاي" عدداً من مسلسلات الرسوم المتحركة العربية، بما في ذلك حكايات كسلان الطريفة، ومغامرات الطفل الإماراتي ماجد العاشق للقراءة، أو التعرف على قصة حمدون الذي يعود إلى وطنه بعد غياب ليستكشف جذروه ويتعرف على عادات وتقاليد بلاده.

Advertisements

جرعة تشويق

لا شك بأن أفلام فاست آند فيوريوس تعتبر سلسلة الأكشن الأكثر نجاحاً في تاريخ السينما. ومع قرب إطلاق فيلم جديد يركز على شخصيتي "هوبز" و"شو" هذا الصيف، تقدم "ستارزبلاي" للمشتركين إمكانية مشاهدة أحدث أفلام السلسلة ذا فيت أوف ذا فيوريوس الذي سيصبح متوفراً على المنصة ابتداءً من 9 يونيو، 2019.

ولمحبي أفلام الأكشن، أضافت "ستارزبلاي" مؤخراً مجموعة من الأفلام المرتقبة، مثل 12 سترونغ (من بطولة كريس هيمسورذ) ولندن هاز فولن (الجزء الثاني للفيلم الشهير أوليمبوس هاز فولن والمتاح أيضاً للمشاهدة عبر المنصة)، وجرعة إضافية من الأكشن مع فين ديزل في ذا لاست ويتش هانتر.

الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من "بيليونز"

سيكون محبو مسلسل بيليونز على موعد مع آخر حلقات الموسم الرابع يوم 10 يونيو 2019، وفي نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. ولكل من فاته هذا العمل الرائع الذي تدور أحداثه في عالم الأثرياء في مدينة نيويورك، تتوفر جميع المواسم السابقة على "ستارزبلاي" حالياً.

فري سولو

أضافت "ستارزبلاي" مؤخراً فيلماً وثائقياً يروي قصة تكاد تكون لا تصدق عن أليكس هونولد، ومحاولته تسلق جبل "إل كابيتان" دون استخدام أية أدوات أو وسائل حماية. وكان هذا العمل المشوق قد حصد جائزة أوسكار 2019 عن فئة أفضل فيلم وثائقي.