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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 31 مايو 2019

بالصور| نظرة على مقهى لوي الجديد في دبي

عندما جاء جيسي بليك وكيت كريستو لأول مرة إلى دبي قادمين من أستراليا قبل عامين لاحظا وجود نقص واضح في المطاعم المستقلة.

توضح كريستو: “لقد ذهبنا إلى العديد من المطاعم، حيث يقومون بطهي طعام شخص آخر”. ومنذ الانتقال إلى دبي، فقد تغير نظرتهما “لقد كان الأمر ممتعًا حقًا، حيث اكتشف كل هذه الأماكن الصغيرة؛ المطاعم المحلية المزروعة محليًا هي أكثر ما نستمتع به. نحن نحب أيضًا مواقع الشواء ومنافذ بيع الفلافل وهذا النوع من الأشياء”.

وكطهاة، يقضي بليك وكريستو معظم أيامهما في التفكير في الطعام. وقبل الانتقال إلى الإمارات أشرفا على ثلاثة مطاعم في بيرث، وقبل شهرين فقط افتتحا لوي في Koa Canvas Dubai. بينما تم الاتصال بهما لافتتاح المقهى من قِبل مؤسس Koa ومديرها التنفيذي محمد بن زعل.

وتوصل الطرفان إلى مقهى يقدم طعامًا جيدًا مصنوعاً من مكونات عالية الجودة ومُحضرة بعناية. ويحتوي المطعم على مجموعة متنوعة من مناطق الجلوس، و kombucha on tap، وشرفة ملائمة للحيوانات الأليفة، وفرن يعمل على الحطب، ومشاوي الفحم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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ولم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة، حيث تم تأجيل موعد الافتتاح بحوالي عام بعد تأخر البناء في مشروع التطوير الأوسع.

ويتم تلبية أذواق جميع محبي اللحوم الذين يبحثون عن وجبات خالية من الغلوتين والنباتيين، ويركز المقهى على المجتمع، حيث يمكن للجميع الاسترخاء في جو ودي مميز.

ويتفق الزوجان على أن المطاعم يجب أن تصبح خالية من البلاستيك أيضًا. وتقول كريستو: “مقهانا خالي من البلاستيك قدر الإمكان. نحن نستخدم العبوات الزجاجية ونعيد تدوير كل شيء، ليس لدينا قش بلاستيكي وصناديق الوجبات الجاهزة لدينا مصنوعة من مواد نباتية”.