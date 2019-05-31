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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 31 مايو 2019

بالصور| نظرة على مهرجان رمضان والعيد في أبوظبي

يقام مهرجان رمضان والعيد السنوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 5 يونيو مع العديد من العروض والمفاجآت.

وتتجول مئات العائلات حول القاعات الرئيسية لأخذ عينات من مجموعة متنوعة من الأكشاك التي تبيع كل شيء من شاي الزعفران إلى الفساتين الفخمة ومكبرات الصوت الحديثة.

وبدلاً من وضع الأكشاك في مراكز مخصصة، يبدو أن مواقعها تم انتقاءها بشكل عشوائي، حيث يمكنك العثور على متاجر الحلويات إلى جانب متاجر الصابون، ليمنح الزوار مزيجاً فريداً من المتاجر في مكان واحد.

الصور التالية التي نشرتها صحيفة ذا ناشيونال تأخذنا في جولة داخل مهرجان رمضان والعيد السنوي في أبوظبي.