الامارات | "صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر السعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة العيد والتي تستمر من 2 وحتى 9 يونيو 2019، حيث تواصل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لــ "صحة" العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت شركة "صحة" حرصها على توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، ووفقاً لأعلى المعايير وفي جميع الأوقات، وقالت إن قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية يواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة، بينما تعمل عيادات: الطب الباطني، وطب الأطفال العام، وطب القلب للأطفال، وطب القلب للراشدين، والطب النفسي، وزراعة الأعضاء، يومي الأحد 02 يونيو 2019 والخميس 06 يونيو 2019، من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 بعد الظهر.

وسيفتح مركز التروية وأمراض الدم للراشدين يومي الأحد 02 يونيو، والخميس 06 يونيو من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 بعد الظهر ، في حين يفتح مركز التروية للأطفال يومي الأحد 02 يونيو، والخميس 06 يونيو من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 ظهراً.