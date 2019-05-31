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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 31 مايو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من أحدث الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

يتابع الفيلم الجهود الحثيثة التي تقوم بها إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات حينما تواجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيها الديناصور الهائل جودزيلا الداخل في صدام هائل مع كل من موثرا ورودان، مما يترك البشرية أمام مصير مجهول.

MA

تصادق امرأة وحيدة مجموعة من المراهقين وتقرر السماح لهم بالاحتفال في منزلها . عندما يعتقد الأطفال أن حظهم لا يمكن أن يكون أفضل، تأخذ الأمور منحى مختلف، مما يجعلهم يشككون في نية مضيفتهم.

ALADDIN

عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث (علاء الدين) طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، فيصادف الأميرة (ياسمين) ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

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DISCARNATE

مهووس بعلم الأعصاب، مع مخدر يطور عقل الإنسان، اطلق بدون قصد قوة خارقة للطبيعة.‎

DAMASCUS COVER

جاسوس متمرس يتم إرساله متخفيا لـ(سوريا) عام 1989 لتهريب عالِم أسلحة كيماوية وعائلته خارج (دمشق).. عقب أيام من وصوله يُدرك أنه مُراقَب، شريكه قد اختفى، فقد اتصالاته المحلية، ومجموعة من الرجال تسعى لقتله، لذا عليه أن يقاتل من أجل إتمام مهمته والبقاء على قيد الحياة.

A DOG’S JOURNEY

في إطار من المغامرات والدراما العائلي كلبة تسافر في رحلة ملحمية لمسافة 400 ميل إلى منزل مالكها البشري، بعد أن انفصلت عنه.