وفاة طفل في العين داخل مركبة أسرته

ابوظبي(الاتحاد)

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة العين، وجد محشوراً داخل مركبة قديمة تملكها أسرته. وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرته.

وتفصيلاً قال العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة العين: إن مركز شرطة مزيد تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي)، بشأن الحادث، موضحاً أن التحقيقات الأولية بينت دخول الطفل أثناء اللعب إلى الجانب الخلفي للمركبة وإغلاقها، وبعد البحث عنه من قبل أسرته تبين وجوده محشوراً، وقاموا بنقله إلى أقرب مركز صحي، وعقب الكشف تبين وفاته.

وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل، وأيضاً ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، ونقص الأوكسجين داخل المركبة، أو تحريك المركبة جراء عبثهم بناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

وأشار مدير مديرية شرطة منطقة العين: إلى أن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة لإهمال الأسرة وعدم إدراكها لهذه السلوكيات السلبية. وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة توعية الأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.