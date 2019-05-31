الزيودي: دور رائد لـ"زايد العليا" في دمج أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بتجربة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تعزيز قدرات ووعي منتسبيها بنظم الزراعة الحديثة وتشجيعهم على ممارستها عبر دمجهم في برامج مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة بمنطقة بني ياس، وتفقده المشروعات الزراعية والمهنية للمؤسسة والتي يجري تنفيذها بهدف دمج أصحاب الهمم، ورافق معاليه خلال الزيارة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، والمهندس محمد سيف العريفي مدير المركز.

شملت الزيارة ورشة الميكانيك والصيانة، ومشاريع زراعة الخضراوات العضوية وتربية المواشي وإنتاج الأجبان وبيض المزرعة، ومشروع «الأكوابونيك» الذي يقوم على أساس تكاملي بين زراعة الخضراوات والأسماك، بما يساعد على توفير منتجات عضوية في السوق عبر انتهاج أسلوب زراعي يوفر 90% من المياه المستخدمة في الزراعة.

ويعد مشروع الأكوابونيك الأكبر من نوعه حيث يمتد على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع، كما يوفر فرص عمل لأصحاب الهمم من منتسبي المركز والذين يخضعون لتدريب على أيدي خبراء متخصصين.

وثمن معالي الدكتور الزيودي الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإشراكهم في المشاريع والمبادرات المهمة، وأبدى معاليه استعداد الوزارة الكامل لتقديم المساعدة للمؤسسة بشأن تحقيق نجاحات متوالية وقفزات نوعية لمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، ولاسيما فيما يتعلق باستيراد المعدات والتكنولوجيا الحديثة لتطبيقها في المركز، وفي مجال استزراع الأشجار المحلية ذات الفائدة العالية مثل أشجار القرم، والمرجان الذي يدعم استدامة البيئة البحرية، وكذلك المساعدة في تسويق منتجات المركز وفتح أسواق جديدة والمشاركة في المعارض والمناسبات لعرض إنتاج المركز من الخضار العضوي، ومنتجات الألبان وغيرها.

وقدم الأمين العام شرحا عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتاريخ إنشائها والخدمات التي تقدمها لهم وما تحظى به من دعم القيادة، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتقديم أرقى وأحدث سبل الرعاية والتأهيل لتلك الفئات، والعمل لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية للعمل بالمؤسسة بمتابعة وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسّة.

وأكد أن «زايد للتأهيل» التابع للمؤسسة يضم في الوقت الحالي عدد 89 من أصحاب الهمم منهم 73 من الأولاد و16 من البنات منتسبي المركز الذي يعد الأول من نوعه في العالم الذي يوظف قدرات أصحاب الهمم باستخدام النظم الزراعية الحديثة، بهدف تدريبهم على أصول ومهارات المهن الزراعية وإكسابهم استقلالية مهنية تمكنهم من الاعتماد على النفس.

وقال الحميدان: إن المركز يسعى إلى دمج الطلاب الملتحقين به من أصحاب الهمم بالحياة الإنتاجية والاجتماعية عن طريق إعادة تأهيلهم واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم، وتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم من فئة التنمية الفكرية، والعمل على إكسابهم مهارات الإنتاج الزراعي المختلفة، وكذلك تربية الحيوانات والدواجن، كما يشجع الملتحقين به على الأعمال الزراعية الصغيرة بما يعود بالنفع عليهم ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمجتمع.

ودعا كافة الجهات المعنية إلى التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتسهيل تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

حضر الزيارة من جانب الوزارة سلطان علوان الحبسي الوكيل المساعد لقطاع المناطق، والمهندس محمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية، ومن جانب المؤسسة المهندس عبد الرحمن الجابري مدير إدارة المشروعات بالإنابة، وناصر الأحبابي رئيس قسم التأهيل الزراعي بالإنابة.