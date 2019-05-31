عجمان (وام) اختتم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أمس مبادرته القرآنية «خذ نسختك»، والتي تم خلالها توزيع مجموعة كبيرة من المصاحف على زوار ومراجعي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرص سموه على نشر كتاب الله وجعله في متناول الجميع، حثاً على تلاوته خلال الشهر الفضيل. كان المركز قد أطلق هذه المبادرة في مستهل العشر الأواخر من رمضان لتضمنها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وجمعية دار البر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام "خذ نسختك" في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.