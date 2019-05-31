100 ألف وجبة إفطار في مكة المكرمة من "زايد الخيرية" في العشر الأواخر

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن توزيع 100 ألف وجبة إفطارعلى الصائمين في مدينة مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن برنامجها الخيري «إفطار صائم».

تقدم المؤسسة سنوياً وجبات الإفطار للصائمين داخل وخارج الدولة في مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث قامت المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع آلاف وجبات الإفطار على الصائمين في نحو 45 دولة .

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة: «يعتبر برنامج إفطار صائم والذي انطلق عام 2005، أحد البرامج الخيرية التي تحرص من خلالها المؤسسة على تقديم المساعدات للمحتاجين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، استشعاراً للواجب الإنساني الذي نلتزم به في ظل قيادتنا الرشيدة والتي رسخت ثقافة العطاء بين أبناء شعبها، وحثتهم على دعم المحتاجين».

وأضاف بن كردوس: «يأتي برنامج إفطار صائم تماشياً مع النهج الخيري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وفي إطار التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية تحقيقاً لرؤيتها بأن تصبح مؤسسة رائدة في مجالات العمل الإنساني على مستوى العالم».

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