"بلدية الظفرة" تحصد مركزين في أمن المعلومات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حصلت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بإدارة التخطيط والتكنولوجيا على مركزين ضمن منافسة «CISO50» لأفضل 50 مبادرة في مجال أمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، من خلال تقديم مبادرات مبتكرة لإضفاء المعايير والضوابط الضامنة لبيئة العمل، وقد تم تكريم الموظفين عبد الرحمن حمدي شلة محلل أمن معلومات وبشار غسّان تللو أخصائي تخطيط تقنية معلومات ضمن أفضل 50 منافساً في مجال الأمن الإلكتروني لجهودهما الكبيرة وتقديم مبادرات إبداعية في توفير بيئات عمل وتقنيات عالية تسهم في رفع القيمة الحقيقية للأعمال، وتطبيق سياسات أمنية منافسة وخلّاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وتم تسلم الجائزة، ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي مؤخراً لتكريم 50 جهة حكومية ومؤسسة في مجال أمن المعلومات. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على المشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية وتضع خطة سنوية، لتحقيق الإنجازات في كافة المجالات، وذلك في إطار سعيها للمنافسة في جميع المحافل من خلال تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، وتقدم البلدية حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الذكية انطلاقاً من توجهات قيادتنا الرشيدة نحو التحول الرقمي، وحصلت البلدية خلال السنوات الماضية على العديد من الجوائز العالمية والمحلية، وشهد حفل توزيع الجوائز حضوراً مميزاً لأهم قادة صناعة التكنولوجيا في العالم. وتهتم بلدية الظفرة بعمليات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وفق منهجية مدروسة، بما يتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، ويأتي تحسين وتطوير الخدمات في إطار مبادرات البلدية الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتقوم البلدية بتسخير كافة الإمكانات المادية والفنية والتكنولوجية من أجل تحقيق أعلى نسبة رضا للمتعاملين.

وكانت بلدية الظفرة قد أطلقت عدداً من الخدمات الإلكترونية لتطوير مستوى الخدمات وتقديمها بصورة أسرع وأفضل للمتعاملين، حيث تم إطلاق برنامج webex، وهو برنامج تواصل صوتي ومرئي ضمن نطاق الشبكة مخصص لخدمات البلدية بهدف تسهيل تواصل البلدية مع المقاولين والشركات الاستشارية ضمن اتصال أمن ومتوافق مع معايير أمن المعلومات ويسمح بسهولة التواصل وإنجاز الأعمال من دون تكبد عناء الحضور لمراكز الخدمة من أبوظبي والأماكن البعيدة حسب ما يتطلب من إجراءات لإنجاز مهامهم.