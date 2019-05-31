قياسات دقيقة لجودة الهواء في 15 منطقة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

حذرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة من التأثيرات الضارة للهواء الداخلي غير النقي بالمباني على الصحة العامة، وأطلقت الهيئة مبادرة «هواء نقي .. بيئة سليمة» لتوعية أفراد المجتمع بضرورة الاهتمام بجودة الهواء الداخلي بالمباني، وذلك الاحتفالية باليوم باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو المقبل والذي يأتي هذا العام تحت شعار «تلوث الهواء»، وفي هذا الإطار كشفت الهيئة عن مبادرة لقياس جودة الهواء الداخلي في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والنوادي الرياضية في الإمارة، لضمان نقاء الهواء الداخلي من الغازات التي تؤدي نسبة ارتفاعها إلى مشاكل صحية وأضرار بيئية.

وأكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في المحافظة على جودة الهواء حيث توفر الهيئة عدداً من محطات قياس جودة الهواء موزعة في عدة مواقع استراتيجية في الإمارة، إضافة إلى قيام الهيئة بأنشطة عدة متعلقة بقياس جودة الهواء الداخلي في المنازل، حيث تم تغطية نحو 15 منطقة في إمارة رأس الخيمة، كما تقوم الهيئة أيضاً بقياس جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التعليمية والمطاعم والفنادق والمراكز الصحية والعيادات الصحية و المراكز التجارية والمساجد إضافة إلى مراكز التجميل.

وأضاف: جميع تلك المبادرات تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة الخاصة بالحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وخلق مباني سليمة وبيئة صحية لجميع قطاعات المجتمع في الإمارة ،كما تعني المبادرة بدراسة وتوعية ذوي الشأن بضرورة تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان جودة البيئة الداخلية في جميع القطاعات التي تستهدفها المبادرة من أجل أن تبقى رأس الخيمة مدينة صحية تتبع أعلى معايير العالمية وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات من خلال قياس ملوثات الهواء مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، والتي يجب أن لا تتعدى مقاييس معينة والغازات المسببة للروائح والتي تتأثر بعدة عوامل .