"شرطة أبوظبي" تناقش التسامح والاستقرار الأسري

أبوظبي (الاتحاد) نظم مركز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم وبلدية منطقة الظفرة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مجلساً رمضانياً نسائياً بعنوان «التسامح واستقرار الأسرة الإماراتية»، وذلك في مجلس مدينة زايد. وتطرقت الواعظة اعتدال الشامسي إلى أهمية التسامح في تعزيز الأواصر الأسرية، وأنه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أولياء الأمور في تنشئة أطفالهم على تلك القيم النبيلة التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، كما أنها تمثل نهجاً تتبناه قيادتنا الرشيدة. وأشارت إلى دور المرأة والأسرة في نشر قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وأهمية أخذ العبر والدروس من رؤية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي عملت على تنمية خصائص القيادة والريادة لدى المرأة والأسرة.

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