"دفاع مدني" عجمان يكرم إطفائياً أنقذ أسرة عربية

عجمان (الاتحاد) تمكن الإطفائي زايد محمد الظفري من إنقاذ أسرة عربية مكونة من 7 أفراد، أثناء اندلاع حريق في منزلهم في منطقة المويهات بعجمان، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وكرم العميد راشد جاسم مجلاد، نائب المدير العام بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، زايد الظفري لشجاعته وسرعة استجابته وتعامله مع الحادث، مما أسفر عن إنقاذ الأسرة من الحريق.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما كان الإطفائي متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، حيث شاهد تصاعد الدخان من أحد المنازل في منطقة المويهات، ورأى النيران مشتعلة فقام بإخراج الأسرة، وبدأ بإخماد النيران بوساطة الماء، وثم طلب المساعدة من الدفاع المدني.

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