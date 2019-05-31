40 دورية لتعزيز السلامة المرورية بعجمان خلال العيد

عجمان (الاتحاد)

جهزت إدارة المرور والدوريات خطتها المرورية للاستعداد لعيد الفطر السعيد والإجازة المرافقة له، وذلك بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية في الإمارة، وفي مختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام وزيادة الكثافة المرورية المعيقة للحركة، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية. وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات، أنه سيتم نشر 40 دورية مرورية ودوريات «أمان» في مختلف المناطق، على مدار الساعة، وبالقرب من مصليات العيد، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمرتادي الطريق والمصلين، في جميع مناطق عجمان الرئيسية.

وقال: إن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالدراجات والمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالحسبان المشاة، في مراكز التسوق والمجمعات السكنية. كما سيتم تنفيذ مبادرة «عيد بلا مخالفات» يقوم خلالها أفراد الدوريات بتقديم النصائح والإرشادات للسائقين المخالفين وتهنئتهم بحلول العيد بدلاً من تحرير المخالفات المرورية، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات قد تهدد أمن الطرق.