"شرطة أبوظبي": إفساح الطريق يعزز زمن سرعة الاستجابة للحوادث

أبوظبي (الاتحاد) أكدت «شرطة أبوظبي» أن إفساح الطريق يعزز من زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين وإعاقة عمل طواقم الإسعاف التي تحتاج إلى فترة زمنية محددة. ودعت الأفراد والجمهور إلى التعاون مع كوادر الطوارئ والسلامة العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية الأولية للأفراد عند الحاجة. وذكرت أنها تواصل نشر ثقافة أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ، وتعميق هذا المفهوم لدى الجمهور للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي وإدراك أهمية افساح الطريق لمركبات الطوارئ بما يساهم في تقليل زمن الاستجابة، والتعامل مع الحوادث على نحو يحقق مؤشرات متقدمة في مجال الرعاية الطبية الطارئة.

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