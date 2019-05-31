6 مخالفات لمطابخ شعبية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة حملاتها الميدانية الموجهة إلى المطابخ الشعبية التي تختص بإعداد وجبات الصائمين طوال شهر رمضان.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: «إن الإدارة نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك حملاتها الرقابية على مختلف المطابخ الشعبية، وزارت خلال النصف الأول من شهر رمضان 21 مطبخاً شعبياً وحررت 6 مخالفات بحقها».

وأوضحت أن الفريق المختص في التفتيش رصد عدداً من الملاحظات بحق تلك الطابخ، والتي جاءت نتيجة لضغط العمل التي تشهده تلك المطابخ، والتي اتجهت إلى عدم الاهتمام من جانب النظافة، ووجود بعض من الممارسات غير الصحية، منها عدم الالتزام بارتداء المستلزمات الوقائية وغيرها.

وأكدت مواصلة الفرق التفتيشية مهام توجيه الرقابة الميدانية على مختلف المطابخ الشعبية والمطاعم والأخرى التي تقدم المنتجات الغذائية المتنوعة للأفراد المستهلكين حتى نهاية الشهر الفضيل، مع استمرارية الرقابة عليها خلال أيام العيد، داعية الجميع إلى الالتزام التام.

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