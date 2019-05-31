الامارات | «دفاع مدني دبي» يستعد لعطلة العيد بخطة شاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» يستعد لعطلة العيد بخطة شاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدّت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي خطة لتأمين المساكن والمنشآت كافة خلال فترة عطلة عيد الفطر بحسب مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العقيد علي حسن المطوع، الذي أشار إلى تسجيل 17 حادثاً خلال عطلة العيد في السنوات الأربع الماضية، وتصدّرت القائمة عطلة العيد في عام 2016 التي شهدت تسعة حرائق، مقارنة بثلاثة خلال العام الماضي، ومثلها في عام 2017، وحادثين في عطلة عام 2015.

وقال المطوع إن فرق الإطفاء والإنقاذ في 26 مركزاً منتشرة في إمارة دبي جاهزة على مدار الساعة للاستجابة لأي حادث وفق أفضل زمن معياري للاستجابة لمتطلبات الإطفاء والإنقاذ الدولية (الذي حدد من 6 دقائق الى 8 دقائق)، مع سعينا لتحقيق رؤية دبي 2021 التي تتضمن تحقيق زمن استجابة أربع دقائق، مؤكداً أنه تم تحقيق هذا الزمن المستهدف لعام 2021 في ستة مراكز خلال الربع الأول من العام الجاري، بالاستناد الى أفضل التطبيقات الرائدة، لافتاً إلى أن مراكز الدفاع المدني موزعة جغرافياً في مناطق دبي على ضوء نتائج دراساتنا التحليلية للكثافة السكانية والطبيعة التشغيلية للمباني والمنشآت، والى مدى توافر عوامل السلامة أو درجة المخاطر في منطقة اختصاص كل مركز.

ونوّه بالدور الفعال في تأمين السلامة العامة للبنية التحتية الوقائية الإنشائية والتشغيلية في المباني، بالاستناد الى اشتراطات «كود الإمارات»، بما فيها فعالية الأنظمة الذكية للمباني، التي توفر إمكانات واسعة للوقاية والسلامة في أكثر من 70 ألف مبنى ومنشأة، مرتبطة بغرفة عمليات الدفاع المدني لأغراض الوقاية والسلامة، وتعمل الكترونياً على مدار الساعة كمنظومة واحدة ذكية لرصد أي مؤشر لوقوع الحريق، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الشرطة والإسعاف في تأمين مواقع الفعاليات المختلفة يشكل عاملاً مهماً في تعزيز بيئة السلامة في جميع الأوقات.