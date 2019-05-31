الامارات | حبس حارس أمن وصديقه للتحرش بامرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس حارس أمن وصديقه للتحرش بامرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق حارسَي أمن آسيويَّين تربطهما علاقة صداقة، الأول هتك عرض زميلته حارسة أمن من الجنسية ذاتها، وحاول إدخالها الحمام معه بالقوة وضربها، وتدخل جارها وأنقذها من براثن الرجل، وبعدها تدخل المتهم الثاني وهدد المرأة وجارها بالقتل بسبب إبلاغهما الشرطة عن صديقه، كما قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه، ووجّه لهم السباب.

وقالت المجني عليها إنها تسكن بمنزل عربي قديم في منطقة الراشدية، عبارة عن سكن مشترك، وأثناء دخولها إلى دورة المياه فوجئت بالمتهم الأول يلمسها من كتفها، ويطلب منها مرافقته إلى الحمام، فتصدت له، لكنه دفعها من ظهرها لإجبارها على الدخول، ثم أمسك صدرها ووجه إليها لكمة في وجهها، ما دفعها إلى الصراخ والاستغاثة، فسمعها المجني عليه الثاني وأنقذها، ثم اتصلا بالشرطة التي حضرت وأمسكت بالمتهم الأول ثم غادرت.

وأضافت أنه فور مغادرة الدورية فوجئت بالمتهم الثاني يسبها ويهددها بالقتل، كما هدد المتهم الثاني بالقتل لاتصاله بالشرطة، وسبّه بألفاظ مخلة بالشرف، فاتصلت مرة أخرى بالشرطة وعادت الدورية ذاتها، وأثناء إلقاء القبض على المتهم قاوم رجال الشرطة بعنف، حتى ارتطم أحدهم بالجدار.

وأفاد المجني عليه الثاني بأنه يسكن المنزل ذاته مع المجني عليها والمتهمين، وفي يوم الواقعة سمع صوت صراخ المجني عليها فهرع لإنقاذها، وشاهد المتهم يمسكها من ملابسها ويصر على إدخالها دورة المياه فطلب منه التوقف، إلا أن المتهم أمسك بقطعة من الحديد وضربه، فهرب وأبلغ الشرطة، التي حضرت وأمسكت المتهم الأول، لكن حين عاد المتهم الثاني من الخارج وعلم بما حدث لصديقه هدده بالقتل هو والمجني عليها الأولى لإبلاغهما الشرطة عن صديقه.

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المجني عليها

فوجئت بالمتهم

يطلب منها مرافقته

بالقوة.