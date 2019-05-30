"جدول فعاليات دبي" يتضمّن أبرز الحفلات والعروض الحيّة التي تستضيفها المدينة خلال شهر يونيو

يشهد شهر يونيو المقبل والذي يتضمّن عطلة عيد الفطر المبارك العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية وكذلك الكثير من العروض الترفيهية والكوميدية ولاسيما مع افتتاح صالات ومرافق جديدة تحتضن هذه العروض العالمية التي سيشارك فيها نخبة من الفنانين المشهورين من حول العالم. فيما تتيح منصّة "جدول فعاليات دبي"Dubai Calendar لزوّارها فرصة الإطلاع على أبرز هذه الحفلات والعروض التي تقام في المدينة وكذلك إمكانية شراء تذاكر تلك الأحداث.

وينطلق موسم الفعاليات الترفيهية مع احتفالات "العيد في دبي"، حيث تستضيف الإمارة خلال عيد الفطر المبارك حفلات غنائية لنجوم الفن من بينهم الفنان تامر حسني، الذي سيحيي حفله في "دبي أوبرا" مساء 6 يونيو، بالإضافة إلى حفل النجمين وائل كفوري وراغب علامة الذي سيقام بتاريخ 7 يونيو في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

وستستضيف صالة "كوكا كولا أرينا"، أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض في دبي ومجهزة بنظام صوتي حديث وشاشات LED تمتد على مساحة 400 متر مربع، والتي سيتم افتتاحها رسمياً في 6 يونيو، الكوميدي والنجم العالمي الشهير "راسل بيترز" ضمن جولته العالمية بعنوان "ديبورتد". كذلك ستستضيف "كوكا كولا أرينا" حفل فرقة "مارون 5" الشهيرة بتاريخ 14 يونيو، والذي بيعت كافة تذاكره، ويتم الاحتفاء بعودة الفرقة إلى دبي بعد ثمانية أعوام من زيارتها الأولى للمدينة.

كما ستستضيف دبي خلال أشهر الصيف مجموعة متنوعة من الأمسيات الكوميدية التي سيحييها نجوم بارزون من أمثال البريطاني "آلان دافيس"، الذي سيقيم عرض ستاند أب كوميدي وسيصحب جمهوره بتاريخ 14 يونيو في رحلة من الضحك على مسرح دبي أوبرا. وسيقدم الكوميدي المشهور "ألفي براون" عرضاً في "ذا لافتر فاكتوري"، المركز الأقدم في دبي لعروض الستاند أب كوميدي وذلك بمناسبة ذكرى إطلاقه الـ23، إضافة إلى عروض أخرى تجري من 13 حتى 21 يونيو في مواقع مختلفة من الإمارة مثل فندق موفنبيك شاطئ جميرا دبي، وجراند ميلينيوم دبي، وهيلتون دبي شاطئ جميرا، وفندق تريب باي ويندهام. ومن جهته يحيي الفنان الكوميدي الهندي المشهور "فارون ثاكور" أمسيات كوميدية رائعة على مسرح مدرسة الإمارات الدولية مدتها 30 دقيقة من الضحك المتواصل في إطار فعاليات "فرونت رو لافتر نايتس".

Advertisements

هذا وستستضيف دبي أوبرا في شهر يونيو فعاليات مميزة تجذب مختلف فئات الجمهور ومن بينها حفل "كاترين فينتش" بتاريخ 12 يونيو وهي من أشهر عازفات القيثارة من جيلها. حيث ستقدم لجمهورها معزوفات لأشهر المؤلفين الموسيقيين من أمثال باخ، ودوبوسي، وفوري، إلى جانب مقطوعات موسيقية تقليدية خاصة بمنطقة وايلز . وتقدم فرقة "نوفيل فاغ" الفرنسية بتاريخ 25 يونيو حفلاً موسيقياً رائعاً لليلة واحدة فقط ضمن جولتها العالمية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ15. كما تُقدم فرقة "أستاذ شجعات خان" بتاريخ 22 يونيو عرضاً يمتزج فيه الأداء الصوفي والغزلي والشعبي.

وتقام أمسية موسيقية وغنائية على متن سفينة "كوين إليزابيث 2"على مدار يومي 26 و27 يونيو وسيتمّ خلالها الاحتفاء بفرقة "أبّا" التي ستقدم أهم أغانيها. ويمكن للزوار والمقيمين العودة بالزمن إلى حقبة السبعينيات من خلال ما يتضمنه العرض من أزياء قديمة ورقصات وإيقاعات موسيقية فريدة. ويُحيي النجم الفلبيني "أرنيل بينادا"، المغني الرئيسي في فرقة "جورني"، حفلاً موسيقياً في مركز دبي التجاري العالمي يوم 14 يونيو، حيث سيستمتع جمهوره بما سيقدم من روائعه الغنائية من بينها؛ "باين إن ماي هارت"، و"إياك كا رين" وغيرها.

ويستطيع محبو الحفلات والعروض الحيّة الإطلاع على الفعاليات التي تقام في أنحاء المدينة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي، المرجع الأمثل للزائر والمقيم لمعرفة كل ما يجري من أحداث وفعاليات في دبي، والذي يتيح إمكانية شراء التذاكر بسهولة وأمان. ويساهم تنوّع جدول الفعاليات الفنية والترفيهية في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عائلية مفضلة على مدار السنة.