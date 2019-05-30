,, شعراء وفنانون ومثقفون واعلاميون على مائدة سحور دشيشة ,,







( جدة -أمل العامري)

أستضاف المنتج السينمائي العالمي السعودي إبراهيم دشيشة عددا من الشعراء والفنانين والمثقفين والاعلاميين في مأدبة سحوره بفندق شيراتون جدة.

وحضر حفل السحور مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ وليد غازي بافقيه ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة الاستاذ محمد آل صبيح والشاعر الكبير الدكتور صالح الشادي والموسيقار الكبير طلال باغر والكاتب عبده خال والإعلامي السابق علي فقندش وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وكتاب الحرف والكاتبات.

من جانبه شكر دشيشة في تصريح خاص لـلصحيفة "......." جميع الادباء والإعلاميين والفنانين والشعراء مشيراً إلى حرصه على إقامة مثل هذه المناسبات التي تزيد من الترابط والتلاقي بين الفنانين والإعلاميين والادباء داعياً إلى استمرارية مثل هذه اللقاءات التي تفيد المجتمع .

ومن الجانب الآخر عبر مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة الاستاذ محمد آل صبيح عن شكره للأستاذ إبراهيم دشيشة على تكريمه لجمعية الثقافة والفنون وإدارتها واعضائها ونخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية حيث اجتمع فيها الجميع وتحدثوا عن عمق العلاقات الاخوية في الوسطين الثقافي والفني ودور جمعية الثقافة والفنون كحاضن تجمع الجميع تحت سقف واحد ولهدف واحد ورسالة واحدة مشيراً إلى أنها ليلة من ليال الوفاء الرمضانية داعياً الله أن الأمن على هذا البلد العظيم وأن يحفظ القيادة الحكيمة.

كما تمنى لقيادتنا المباركة ولسمو الامير بدر الفرحان ال سعود وزير الثقافة التوفيق في تقديم البرامج التي ترتقي بالمشهد الثقافي في مملكتنا الغالية.

الجدير بالذكر أن الاستاذ إبراهيم دشيشة منتج سينمائي عالمي لفيلمين عالميين وراع لهما وهو أحد منظمي معرض جنيف الدولي للكتاب كما نظم ورعى المسرح الصيني لسنوات عديدة حتى الآن بسويسرا وهو الرئيس الفخري لجمعية الفلك السورية لمدة عشر أعوام سابقاً و منشئ مرصدها الفلكي الأول.