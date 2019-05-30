وفاة طفل داخل مركبة في العين

توفي طفل، يبلغ من العمر خمس سنوات، في مدينة العين، بعد أن وجد محشوراً داخل مركبة قديمة تملكها أسرته، حسب ما جاء في ‏الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على "تويتر".

وكان مركز شرطة مزيد تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي،بشأن الحادث، وبينت التحقيقات الأولية دخول الطفل أثناء اللعب إلى الجانب الخلفي للمركبة وإغلاقها، وبعد البحث عنه من قبل أسرته تبين وجوده محشوراً، وقاموا بنقله إلى أقرب مركز صحي، ليتبين وفاته.

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وحذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل وأيضاً ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة، ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، و نقص الأوكسجين داخل المركبة، أو تحريك المركبة جراء عبثهم بناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

وأكدت الحرص على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، وحثت أولياء الأمور على تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.