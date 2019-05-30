قرقاش: نستبشر برئاسة السعودية لـ "التعاون الإسلامي" في هذه المرحلة المهمة والحساسة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن موقع المملكة العربية السعودية وموقفها الذي تمثله، يحمل في طياته العقل والاتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة"، مضيفاً: "نستبشر برئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي في هذه المرحلة المهمة والحساسة".

وأضاف معاليه في تغريدة على حساب "تويتر" أن "سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، تؤكد أن الموقع والموقف والذي تمثله الرياض، يحمل في طياته العقل والإتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة، نستبشر خيراً حين تبادر السعودية، وندعم سعيها وجهدها وتوجهها".

وقال معاليه: "نستبشر بالرئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي وفي هذه المرحلة المهمة والحساسة"، بعد نشر صورة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة.