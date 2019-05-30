الامارات | وفاة طفل داخل مركبة بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل داخل مركبة بالعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة العين ، وجد محشوراً داخل مركبة قديمة تملكها أسرته .
وتفصيلاً: أفاد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة العين ،أن مركز شرطة مزيد تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي)،بشأن الحادث،موضحاً أن التحقيقات الأولية بينت دخول الطفل أثناء اللعب إلى الجانب الخلفي للمركبة وإغلاقها،وبعد البحث عنه من قبل أسرته عثر عليه محشوراً،وقاموا بنقله إلى أقرب مركز صحي،بعد الكشف تبين وفاته.
وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل وايضا ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة، ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، و نقص الأوكسجين داخل المركبة .
وأشار مدير مديرية شرطة منطقة العين: إلى أن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة لإهمال الأسرة وعدم إدراكها لهذه السلوكيات السلبية.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.
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