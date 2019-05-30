وزارة الدفاع تشارك في "معرض كانسك 2019 " الكندي

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي محمد الكعبي، مدير مديرية الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، في فعاليات الدورة الـ 21 للمعرض التجاري الدولي للدفاع والأمن "CANSEC 2019" في مدينة أوتاوا الكندية.

وحضر وفد الوزارة مراسم حفل الاستقبال الرسمي الذي أُقيم على هامش المعرض، تحت رعاية وحضور معالي جودي ثوماس نائب وزيرة دفاع كندا. والتقى الوفد مع عدد من أعضاء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هذه الدول.

وجال الوفد في المعرض الذي بدأت فعالياته أمس، ويستمر ليومين في العاصمة الكندية أوتاوا، على عدد من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الكندية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، واطلع على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.

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وبحث وفد الوزارة خلال لقائه مع سعادة باترك فين، مساعد نائب وزير الدفاع للمواد والمشتريات الكندي، بحضور كبار الضباط من الجانبين، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ونقل الوفد تحيات معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الدولة لمسؤولي وزارة الدفاع الكندية.