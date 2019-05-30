كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة توصيل مجانية جديدة للأطعمة النباتية في دبي

إذا كنت شخصاً نباتياً وترغب بتوصيل الأطعمة النباتية إلى منزلك مباشرة فأنت محظوظ لأن هناك مطبخًا جديدًا يقدم بعض الأطباق النباتية اللذيذة في دبي.

أطلقت BLOOM Vegan Kitchen في دبي الشهر الماضي وقد حققت نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها توسعت حتى في العاصمة.

جميع الأطباق المطبوخة في المطبخ الجديد هي نباتية بنسبة 100 في المائة ويتم توصيلها في غضون 30 دقيقة.

وتشمل الأطباق السلطات مثل صحن بوريتو (36 درهماً)، صحن الفلافل (24 درهماً)، صحن الكينوا (34 درهماً)، بالإضافة إلى الحساء، وشطائر التاكو من القرنبيط (29 درهماً)، كاري الخضروات (39 درهماً).

هناك أيضًا قائمة من البرغر بما في ذلك “Vegan Don’t Bite” مع فطيرة الخضروات، الغواكامولي، الهالبينو، الموزاريلا النباتي، وشطائر الجبنة المشوية المصنوعة من الجبن النباتي، بحسب موقع تايم أوت دبي.

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وهناك حتى حلويات مصنوعة من النباتات بما في ذلك كعكة الشوكولاته و tiramisu نباتي.

BLOOM Vegan Kitchen هي أيضًا علامة تجارية “صديقة للبيئة. ويقول الفريق إن 90 في المائة من العبوات المستخدمة قابلة لإعادة التدوير

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: www.bloomvegankitchen.com.