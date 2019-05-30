كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر الأطعمة طلباً في الإمارات قبل العيد

كشفت شركة Truebell ومقرها الإمارات وهي مستورد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، عن أكثر الأغذية طلباً قبل عطلة العيد الأسبوع المقبل.

وسلطت الشركة الضوء على اللحوم النباتية والتمور والحبوب والبقول والمكسرات باعتبارها المنتجات الغذائية الرئيسية في متاجر الإمارات قبل عيد الفطر.

وقال قسم خدمات التجزئة والأغذية في الشركة إنه يتطلع إلى توسيع محفظته بمجموعة واسعة من النكهات الجديدة لتناسب الأذواق المتنوعة في الإمارات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال مدير Truebell جيتندرا غاندي: “في ظل البرامج الغذائية المختلفة في السوق اليوم، أصبحت النظم الغذائية النباتية وكذلك بدائل اللحوم بارزة بشكل خاص ونحن كمستورد إقليمي لـ FMCG لاحظنا بالتأكيد هذا الاتجاه المتزايد ونحن نتطلع إلى العيد احتفالات الفطر وما بعدها”.

وأضاف “تكتسب المنتجات مثل التمور والحبوب والبقول والمكسرات وبدائل اللحوم ذات الأصل النباتي، بما في ذلك سيتان وتيمبيه والتوفو، قوة جذب في جميع أنحاء المنطقة، وعلى مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، سنتطلع إلى إضافة علامات تجارية تتناسب مع هذه الفئات”.

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وأضافت Truebell أنها أبرمت مؤخرًا اتفاقات توزيع حصرية مع عدد من العلامات التجارية الرائدة من اليابان والبرازيل والفلبين وصربيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال غاندي: “هذه الشراكات الجديدة تدعم خططنا التوسعية في قطاع التجزئة والمواد الغذائية بعد افتتاح مركز التوزيع الجديد لدينا في سبتمبر من العام الماضي”.

وأضاف أن تجارة التجزئة والخدمات الغذائية التي تقدمها Truebell تواصل الاستفادة من النمو المستمر في منطقة الخليج في مجال الضيافة وتجارة التجزئة، حيث تضم دبي وحدها 2،935 منفذًا للأغذية والمشروبات لكل مليون نسمة.

وتكشف البيانات الصادرة عن يورومونيتور إنترناشيونال أن قطاع التجزئة في الإمارات من المتوقع أن يزيد بنسبة 18 في المائة بين عامي 2018 و 2023 من 55 مليار دولار إلى 63.6 مليار دولار.

وقال غاندي: “لقد بدأت الخطط بالفعل لتوسيع نطاق منتجاتنا الواسعة مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة النباتية والبروبيوتيك بالإضافة إلى مجموعة واسعة من النكهات الجديدة للمستهلكين متعددي الثقافات في المنطقة. من المتوقع صدور المزيد من الإعلانات خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019. ”