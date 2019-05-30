بلدية دبا الفجيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

دبا الفجيرة(الاتحاد)

أنهت بلدية دبا الفجيرة كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت البلدية بإعداد برامج لإجازة العيد، منها برنامج لتنظيم عمل مراقبي إدارة الخدمات العامة والبيئة من خلال التفتيش والرقابة والجولات التفتيشية المكثفة، بالإضافة إلى الزيارات الدورية والمفاجئة على جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية، وحملات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، مدى صلاحية وسلامة المواد والأدوات المستخدمة، كما تم التأكد من جاهزية كافة مصليات العيد لتكون جاهزة لاستقبال المصلين قبل صلاة العيد، وتم تزيين المدينة احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

وأعدت مسالخ دبا خطة عمل لاستقبال الذبائح خلال هذه الفترة، من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، ومسالخ البدية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة مساء، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين في مسلخي البلدية والكشف الصحي على جميع الذبائح، وذلك لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضمان وصول الذبائح سليمة للمستهلك.

وقام قسم حماية المستهلك في البلدية بمراقبة الحملات الترويجية والتنزيلات في المحلات والمراكز التجارية، وأيضاً الصالونات ومراكز التجميل، والتأكد من سلامة السلع المعروضة، تجنباً لعمليات التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

ومن جهته تقدم المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام البلدية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الدولة الرشيدة وإلى كافة أهالي المدينة، داعياً المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً باليمن والبركات، لافتاً إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص البلدية على المحافظة على الصحة العامة للجمهور.