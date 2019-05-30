جامعة أبوظبي تستضيف فعاليات في الابتكار

أبوظبي(الاتحاد) استضافت جامعة أبوظبي مجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء العالم المشاركين في لقاء ايسترين هيميسفير في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن برنامج الزمالة للابتكار الذي ينظمه معهد هاسو بلاتنر للتصميم في جامعة ستانفورد. ويضم برنامج الزمالة فئة مختارة من الطلبة الذين يعملون كمجموعة عالمية بهدف الحصول على الخبرات والمعارف اللازمة وصقل شخصياتهم للانخراط في العالم المعاصر بما فيه من تعقيدات. ويمكن للمبتكرين الشباب الاستفادة من التجربة التي اكتسبوها خلال ورش العمل التي يضمها البرنامج لمساعدة نظرائهم على بناء قدراتهم الإبداعية وتطوير حلول مبنية على بحوث دقيقة للتحديات العالمية التي يواجهونها، الأمر الذي يمكنهم بالتالي من المساهمة في بناء مستقبل أفضل.ومثل جامعة أبوظبي في نسخة العام 2019 للملتقى روبينا قريشي، منسقة المساقات في الجامعة إلى جانب سبعة طلاب من الجامعة، والذين انضموا إلى مجموعة مختارة تضم 75 طالبا وطالبة وعشرة منسقين جامعيين من أكثر من 20 مؤسسة تعليم عالٍ من الولايات المتحدة الأميركية والهند ودولة الإمارات وبلغاريا. ويهدف الملتقى السنوي إلى تعزيز التواصل بين رواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم لدعم الأفكار الرائدة والمبتكرة.

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