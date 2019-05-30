رئيس «العالمي للمجتمعات المسلمة» يلتقي وفدين من روسيا وإثيوبيا

مكة المكرمة (وام) بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة خلال لقائه رمضان عبد اللطيفوف، ممثل جمهورية روسيا الاتحادية الدائم في منظمة التعاون الإسلامي، سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ونشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمحبة، وترسيخ الانتماء للوطن، واحترام القانون والحوار والتعايش مع الأديان والثقافات الأخرى.

حضر اللقاء الذي عقد في مكة المكرمة، الوفد المرافق لممثل جمهورية روسيا في منظمة التعاون الإسلامي المشارك في المؤتمر العالمي «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة». كما بحث معاليه ووفد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا، برئاسة الشيخ جيلان خضر نائب رئيس المجلس، شؤون المجتمع المسلم، وآفاق تعزيز قيم المواطنة والتعايش التي تخدم الاستقرار والتنمية في إثيوبيا.

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