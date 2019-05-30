الامارات | صرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ على المواطنين في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ على المواطنين في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم.
جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.
كما جاءت هذه الحزمة الإسكانية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لمضاعفة منح القروض، حيث تم في عام 2018 صرف 12 ألفاً و100 قرض سكني من خلال خطة توزيع دفعات القروض الإسكانية، كما تم إنجاز طلبات القروض، من السنوات الماضية، التي استوفت الشروط.
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