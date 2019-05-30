محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.

وبحث سموه والمستشار بولتون، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها.

وتبادل سموه والمستشار الأميركي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.