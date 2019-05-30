الامارات | 10 مليارات درهم قيمة مشاريع «البنية التحتية» في الدولة لخمس سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات درهم قيمة مشاريع «البنية التحتية» في الدولة لخمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير تطوير البنية التحتية الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن قيمة المشاريع التي اعتمدتها الوزارة ضمن خطتها الخمسية 2017 – 2021 بلغت نحو 10 مليارات درهم تقريباً، منها ثلاثة مليارات لمشاريع الطرق الاتحادية، ومليار و900 مليون للقطاع الصحي، فضلاً عن مليار و300 مليون للمشاريع الأمنية، ومليار و500 مليون للتعليم، و900 مليون للمباني الحكومية الأخرى، و900 مليون درهم رفع كفاءة المباني الحكومية (صيانة وإضافات)، بالإضافة إلى 500 مليون لصيانة الطرق الاتحادية.

وأكد أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مجال البنية التحتية، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، ثمرة تضافر جهود كل الجهات المعنية بالبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات، ونتيجة منطقية لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً ومحركاً رئيساً للتنمية الشاملة بالدولة.

ولفت إلى أن احتلال الدولة للمرتبة الثانية في مؤشر البنية التحتية إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021، وتحقيق مئوية الامارات 2071، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الكبير يفرض مزيداً من العمل لتحقيق تحدٍّ جديد يتمثل في تحقيق تطلعات حكومة الإمارات بتصدر دول العالم بالتقارير المقبلة، إلى جانب تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.