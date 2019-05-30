الامارات | سجن امرأة و3 رجال دسّوا مخدرات في مركبة موظف

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن امرأة و3 رجال دسّوا مخدرات في مركبة موظف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، بسجن متهم خليجي 15 سنة بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وسجن ثلاثة متهمين آخرين 10 سنوات بتهمة إخفاء مخدر الكريستال ووضعه في مركبة موظف آسيوي لتوريطه في قضية مخدرات لإبعاده عن الدولة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول (ع.ع) تعاطى المؤثرات العقلية (الكريستال)، وقاد مركبة تحت تأثير المخدر، والثاني (س.ر) أخفى مخدر الكريستال، وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمة الثالثة (ك.ع) اتفقت مع زوجها (س.ر) وابن شقيقها (المتهم الرابع) على وضع مخدر الكريستال في مركبة موظف يعمل في شركتها، بهدف إلغاء إقامته، وإبعاده عن الدولة.

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واعترف المتهم الأول بوضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، تحت تأثير المخدرات في ذلك الوقت، ولم يدر ما يفعله، ودس المخدر من تلقاء نفسه دون توجيه من أحد، وأنكر المتهمون الآخرون الاتهامات المسندة إليهم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لمرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث والرابع، حيث أكد أن التهمة ملفقة، وأنهم لم يتفقوا على وضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، لافتاً إلى أن المتهم الأول اعترف في جميع مراحل التحقيقات في الشرطة والنيابة العامة وأمام المحكمة بوضع مخدر الكريستال في مركبة المجني عليه، دون تحريض أو توجيه من بقية المتهمين، ما ينفي عن بقية المتهمين ركن الاشتراك الجنائي والاتفاق في الواقعة.

وأضاف أن المتهم الثاني (س.ر) اعترف أمام النيابة العامة بوضع المخدر في مركبة المجني عليه خوفاً من أن يتم الزج باسم زوجته في القضية، وأخذته الشجاعة للاعتراف لحماية زوجته، متابعاً أن المتهم الأول (ع.ع) مسجل لدى الجهات المختصة، ولديه اتهامات سابقة، وأن الاتهامات المقدمة ضد موكليه غير واقعية، لأن القضية تتلخص في وجود نزاع بين موكلته (ك.ع) والمجني عليه، باعتبارها كفيلته في الشركة التي يعمل فيها.