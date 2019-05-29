استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي ووفدي وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية البيت متوحد، وتبادل معهم التهاني بشهر رمضان المبارك.
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وجاء في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "محمد بن زايد يستقبل موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي ووفدي وزارة البيئة وجمعية البيت متوحد ويتبادل معهم التهاني بشهر رمضان المبارك.. داعين الله عز وجل أن يحفظ إمارات الخير وقيادتها وشعبها ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان".
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