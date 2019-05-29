رئيسة جورجيا تشيد بعلاقات بلادها مع الإمارات

أشادت فخامة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بالعلاقات المتميزة، التي تربط بلادها ودولة الإمارات، مشيرة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الإماراتية في التنمية الاقتصادية بجورجيا.

جاء ذلك خلال لقائها سعادة عيسى عبدالله الباشه النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، في حفل الاستقبال الذي أقيم أمس بالقاعة الكبرى في مجمع المنتزه الوطني بالعاصمة تبليسي وحضره أعضاء الحكومة الجورجية إلى السفراء المعتمدين وأعيان البلاد من مختلف الأوساط.

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ونقل سعادة السفير، خلال اللقاء، لفخامة سالومي زورابيشفيلي تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وعبّرت فخامة رئيسة جورجيا عن بالغ شكرها وتقديرها على هذه التهاني المعبرة عن صدق مشاعر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه جورجيا، والذي يتمثل في العلاقات المتطورة بين البلدين.