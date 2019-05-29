المستشفى الأمريكي دبي يتعاون مع شرطة دبي لتعزيز السلامة على الطرق في رمضان

تأكيدًا على التزامه إزاء المحافظة على صحة المجتمع وسلامته، وتوطيد علاقاته مع الأطراف المهمة لتحقيق رسالته، توصل المستشفى الأمريكي دبي، إحدى الوجهات الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية الخاصة وفق أعلى المعايير العالمية في الشرق الأوسط، إلى علاقة تعاون مع شرطة دبي، بهدف تعزيز السلامة على الطرق خلال شهر رمضان المبارك.

ويرى المستشفى الأمريكي دبي في هذه الشراكة جانبًا من جهوده المستمرة للتأكيد على مسؤوليته المجتمعية، وتضافر جهوده مع أفضل الأطراف في دبي، من أجل نشر التوعية بين الناس، وتشجيعهم على توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، خاصة في طريقهم إلى منازلهم عند اقتراب موعد الإفطار.

وقال آلان بوسطن الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "نعرب عن امتناننا لشرطة دبي لتعاونها معنا في رعاية سلامة الناس خلال هذا الشهر الفضيل، ومساعدتنا في هذه المبادرة التي تمثل جانبًا من حملات المسؤولية المجتمعية التي نطلقها لتعزيز السلامة على الطرق، وتشجيع الناس على ضرورة الالتزام بقوانين المرور في جميع الأوقات. لقد حصلنا على الدعم الأمثل من شرطة دبي لتحقيق هذه الغايات، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معها بما يعود بالخير على مجتمعنا وصحة وسعادة كافة الأفراد".

ولتعزيز أهداف هذه المبادرة وتحقيقها على أفضل وجه ممكن، يتعاون عدد من المتطوعين في شرطة دبي والمستشفى الأمريكي دبي، ويقومون بالانتشار في عدد من المناطق المكتظة في المدينة قبل أذان المغرب، لتوزيع 20 ألف وجبة إفطار على السائقين، بدلاً من اللجوء للسرعة الزائدة للوصول إلى وجهاتهم، حرصًا على سلامتهم، والحد من الحوادث الخطيرة التي ترتفع وتيرتها في هذا الوقت على وجه التحديد.

يشار إلى أن المستشفى الأمريكي دبي يعد إحدى المنشآت الرائدة في مجال توفير الخدمات المتطورة للرعاية الصحية الخاصة، وتتمثل مهمته في توفير خدمات عالية الجودة وفق أعلى المعايير الأمريكية، لتلبية احتياجات وتوقعات الناس في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، من خلال الخدمات الشاملة والمختارة للرعاية الأولية والثانوية واللاحقة في الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والحالات التي تتم إحالتها من جهات أخرى.

نبذة عن المستشفى الأمريكي دبي

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يعتبر المستشفى الأمريكي دبي الذي تأسس في العام 1996، شركة رائدة في توفير الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالمية المستوى. ويضم المستشفى 254 سريرًا، ويشمل أقسام العناية المركزة والطب العام والجراحة، إضافة إلى وجود أحدث المرافق، كما يعمل فيه فريق على قدر عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجالات الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 40 تخصصًا طبيًا وجراحيًا. ويحمل جميع الأطباء في المستشفى الأمريكي دبي شهادة البورد الأمريكي أو ما يعادلها، لضمان حصول المرضى في الإمارات العربية المتحدة على الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الدولية.

وكان المستشفى الأمريكي دبي أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحوز جائزة اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، كما كان مختبره أول مختبر في القطاع الخاص على مستوى المنطقة يحظى باعتماد كلية أخصائيي الأمراض الأمريكية. ويعتبر المستشفى العضو الأول في شبكة مايو كير المرموقة. وعلاوة على ذلك، كان برنامج السرطان في المستشفى الأمريكي دبي سبّاقًا في تقديم الرعاية الشاملة في دبي. ويعد مركز تدريب دعم الحياة فيه أول مستشفى خاص في دولة الإمارات العربية المتحد يتم اعتماده كمركز للتدريب الدولي من قبل جمعية القلب الأمريكية.

وحرصًا منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبق المستشفى الأمريكي دبي برنامج التميز في الخدمة، وينظم قسم التعليم السريري برامج تعليمية متعددة التخصصات للعاملين في المجال الطبي.

ويدير المستشفى الأمريكي دبي أيضًا عيادتين متخصصتين في مدينة دبي للإعلام والبرشاء، لخدمة المجتمع من خلال وجوده في أماكن على مقربة من المرضى والمتعاملين.