مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة "إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية"

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يستضيف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية".
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن مجلس محمد بن زايد يستضيف في قصر البطين اليوم، محاضرة بعنوان "إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية" يلقيها بافان سوخديف رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة.
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