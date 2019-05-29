التمكين الاجتماعي مستمرة في عطائها للأيتام في "زكي"

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها في حملة زكي الرمضانية التي تستمر طيلة الشهر الفضيل، وقد حصدت تفاعل العديد من الجهات والأفراد في مشاريعها المتنوعة ، حيث تستثمر المؤسسة من خلالها عطايا المزكين والمتبرعين لتساهم بتقديم المساعدات المالية والدعم الصحي والتعليمي وتغطية احتياجات الأسر في أوجه التمكين المقدمة ،والذي بدوره يرسم بصمة عميقة على أسر الأيتام بما يحقق لهم الرخاء والرضا والسعادة وتحقيق الإكتفاء المعيشي لهم والسعي لتوفير ظروفا أكثر استقرارا وملاءمة ما يعزز من فرص تمكينهم في شتى المجالات المقدمة .

حيث تقدم المؤسسة باقة من المشاريع المتضمنة للحملة لتخدم ما يقارب ال 2500 يتيماً، يمثلون ما يزيد عن ال 900 أسرة، فبالإضافة إلى مشروع فطرهم لديها عدت مشاريع أخرى كمشروع (زكاة المال )الذي يستقبل زكوات الأموال من المتبرعين والداعمين ورجال الأعمال، لتوزع كمخصصات لكل أسرة، تحدد وفق درجة احتياجها، وعدد أفرادها، ويوجه الجزء الآخر منها ليصب في تمويل المشاريع والبرامج المنفذة للأبناء على مدار العام، كما يتم تخصيص جزء من المبالغ المالية المحصلة من المزكين والمساهمين للأيتام ممن يعانون من تدني في الحالة الاقتصادية .

كما تتنوع المشاريع المقدمة كمشروع (مؤونة رمضان ) ليوفر قسائم شرائية لأسر الأيتام من جمعية الشارقة التعاونية ،حيث غطى المشروع عدد 985 أسرة بواقع 2424 يتيم ،وقدم مشروع (عطية رمضان) الفرصة لتوفير سلال غذائية بمواد إستهلاكية لشهر رمضان لأسرة التمكين.

ويقدم مشروع (فطرهم) وجبات الإفطار لأسرالأيتام بهدف إشراك المجتمع في دعم ورعاية الابن اليتيم ما يمثل غرساً لروح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما يحقق المشروع انعكاسات إيجابية كبيرة على نفوس الأبناء فاقدي الأب وأسرهم بالتواجد الدائم معهم في مختلف المناسبات وإشعارهم بأهميتهم وضمنتيهم في المجتمع.

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وقد تفاعل مع مشروع (فطرهم) منذ إطلاق الحملة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الذين بادروا للتواصل والتنسيق لإستضافة الأسر والمساهمة فيه ، كما وشارك عدد من أفراد المجتمع بتقديم مبالغ مالية نقدية للمساهمة في المشروع ،ولا تزال الجهود قائمة في هذا المشروع خاصة وبقية مشاريع الحملة بشكل عام.

حيث ساهمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في مشروع (فطرهم) بتقديم إفطار لعدد 200 يتيم ووصي في مطاعم واجهة المجاز المائية ،ومن جهتها، قالت مروة عبيد الشامسي- مدير واجهة المجاز المائية-: "يعتبر عمل الخير جزءاً أصيلاً من موروث الإمارات الثقافي والديني، ويأتي تنظيم الإفطار في مطاعم واجهة المجاز المائية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي قامت عليه دولتنا الحبيبة، وتكتسب الفعالية هذا العام أهمية كبرى كونها تتزامن مع (عام التسامح)، الذي يخلد أخلاقيات ومبادئ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ فينا قيم الفضيلة ومساعدة المحتاجين، وعلمنا الالتزام بها دائماً".

وصرحت خلود الجنيبي-مدير القصباء-: "نشعر بسعادة غامرة أننا كنا جزءاً من هذا المشروع الإنساني الكبير، ولاشك في أن رسم السعادة والابتسامة على شفاه الأيتام هي من أعظم أعمال الخير، التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي تنسجم في الوقت نفسه مع مساعي الدولة لترسيخ العطاء كمنهج عمل وحياة، ونرحب في القصباء دائماً بجميع المبادرات التي من شأنها إعلاء هذه القيم".

كما وتركز المؤسسة جهودها مع مشارف نهاية الشهر الكريم على إدخال الفرح والسرور لأسر الأيتام عبر توفير حلويات العيد من خلال مشروع (حلوى العيد) الرامي لتوفير سلال الحلوى «الفوالة» للأيتام في العيد بالتعاون مع أفراد المجتمع الذين يقومون بإحضارها للمؤسسة لتقوم بدورها لتوزيعها على أسر الأيتام .

وتعد حملة زكي من مشاريع التمكين الاقتصادي الموسمية التي تقدمها المؤسسة لمنتسبيها، وتركز على تفعيل دور الجمهور في التأثير الواقعي في حياة الأيتام خلال شهر رمضان المبارك.