(طرق دبي) تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1440 هجرية 2019 ميلادية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة اعتبارا من الأحد 2 يونيو 2019 ولغاية السبت 8 يونيو 2019. على أن يستأنف الدوام الأحد 9 يونيو 2019. وسيعمل مركز إسعاد المتعاملين الذكي في أم رمول والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الاثنين - الخميس 3-6 يونيو 2019) من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، (الجمعة 7 يونيو 2019) من 10:00 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط الأحمر (السبت 8 يونيو 2019) من 5:00 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي.

وستعمل محطات المترو للخط الأخضر كما يلي: (الاثنين - الخميس 3-6 يونيو 2019) من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، (الجمعة 7 يونيو 2019) من 10:00 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي وسيعمل الخط الأخضر (السبت 8 يونيو 2019) من 5:30 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي.

فيما سيعمل ترام دبي (السبت إلى الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي، و(الجمعة) من 9:00 صباحا وحتى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال عطلة العيد كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل سوق الذهب حيث سيبدأ العمل فيها من الساعة 4:25 صباحا وحتى 12:59 صباح اليوم التالي، ومحطة الغبيبة من 4:14 صباحاً وحتى 12:58 صباح اليوم التالي. أما المحطات الفرعية، وتشمل السطوة فسيبدأ العمل فيها من 4:57 صباحا وحتى 11:03 مساءً، باستثناء خط C01 حيث يعمل على مدار الساعة. وستعمل حافلات محطة القصيص من 4:34 صباحاً وحتى 12:08 صباح اليوم التالي، ومحطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من 5:00 صباحا وحتى 11:22 مساء.

وستقدم محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة، وبرج خليفة، وأبو هيل واتصالات، خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 2:10 صباح اليوم التالي (مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد المترو ورحلاته).

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وستكون مواعيد عمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة خدماتها مثل الغبيبة على مدار الساعة إلى الشارقة (جبيل)، ومن الساعة 4:36 صباحاً وحتى 12:01 صباح اليوم التالي إلى أبوظبي، فيما تعمل المحطات الفرعية كميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحا وحتى 1:25 صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من 6:13 صباحاً وحتى 1:30 صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، بينما تعمل محطة الكرامة من 7:00 صباحا وحتى 10:23 مساءً، ومحطة النادي الأهلي من 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساءً. أما المحطات الخارجية كمحطة الشارقة – التعاون، فستعمل من 5:30 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، ومحطة الفجيرة من الساعة 5:23 صباحاً وحتى 9:39 مساءً، ومحطة عجمان من 4:27 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، ومحطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن مواعيد عمل وسائل النقل البحري خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد ستكون كما يلي: الباص المائي سيعمل في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 12:00 منتصف الليل. وأن رحلات فيري دبي خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد في محطتي الغبيبة ودبي مارينا ستكون: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهرا، 3:00 عصرا، 5:00 مساءً، و6:30 مساءً، ومحطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية الساعة 8:00 صباحا و11:50 صباحا و3:40 عصرا ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف الساعة 9:55 صباحا و1:45 ظهرا و5:35 مساء، فيما ستعمل محطة شارع الشيخ زايد والسيف (رحلات ذهابا وإيّابا) من 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء.

وستكون مواعيد الفيري خلال العطلة من محطة الواجهة المائية إلى محطة مراسي: الساعة 8:00 صباحا و9:15 صباحا و11:05 صباحا و12:35 ظهرا و2:05 ظهرا و3:55 عصرا و5:20 مساء و6:30 مساء و8:20 مساء. ومن محطة مراسي إلى محطة الواجهة المائية: الساعة 8:55 صباحا و10:25 صباحا و12:15 ظهرا و1:45 ظهرا و3:15 عصرا و5:05 مساء و6:15 مساء و7:40 مساء و9:30 مساء. وستكون المواعيد من محطة مراسي إلى محطة شارع الشيخ زايد: الساعة 8:15 صباحا و9:35 صباحا و11:25 صباحا و12:55 ظهرا و2:25 ظهرا و4:15 عصرا و5:35 مساء و6:50 مساء و8:40 مساء. أما من محطة شارع الشيخ زايد إلى محطة مراسي: الساعة 8:35 صباحا و10:00 صباحا و11:50 صباحا و1:20 ظهرا و2:50 ظهرا و4:40 عصرا و5:55 مساء و7:15 مساء و9:05 مساء.

وفيما يتعلق بالعبرات خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد، فستكون المواعيد كالتالي: العبرة التراثية في محطات خور دبي (سوق دبي القديم إلى بني ياس)، (الغبيبة إلى السبخة)، (السبخة إلى الفهيدي)، (بني ياس إلى السيف) من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 صباح اليوم التالي. وخدمة العبرة شارع الشيخ زايد من 4:00 عصرا وحتى 11:30 مساء. والعبرة المكيفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي)، من 9:00 صباحا وحتى 1:00 صباح اليوم التالي.

والعبرة الكهربائية في محطة برج خليفة من 6:00 مساء وحتى 11:00 مساء. وفي المارينا والسيف ودبي فيستفال سيتي وبني ياس والفهيدي من 4:00 عصرا وحتى 11:30 مساء.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من الأحد 2 يونيو 2019 ولغاية الجمعة 7 يونيو 2019. وسيستأنف تطبيق التعرفة ابتداء من السبت 8 يونيو 2019.

وفيما يتعلق بمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، ستكون جميعها مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك من الاثنين 3 يونيو 2019 ولغاية الجمعة 7 يونيو 2019 على أن يستأنف الدوام الرسمي من السبت 8 يونيو 2019. أما مراكز شامل الإمارات (العاضد، القصيص، ند الحمر، المحيصنة)، فستكون مغلقة من الأحد 2 يونيو 2019 ولغاية الجمعة 7 يونيو 2019، على أن يستأنف الدوام الرسمي من السبت 8 يونيو 2019.