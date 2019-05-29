علاجات تجميلية غير جراحية من الدكتور ماهر الأحدب

يستمر السعي الدائم من أجل الحصول على الجمال و النضارة و الإطلالة الشابة و الجميلة ولكن الجراحة ليست هي الحل الوحيد المتاح دائماً، فالعلاجات التجميلية بعيداً عن مشرط الجراح يمكن أن تقدم نتائج عظيمة في أسرع وقت و بدون الحاجة للبنج العام و هذه العلاجات تتنوع بين إبر الحقن و بين الأجهزة الخارجية. و يبقى السؤال دائماً، هل تغني هذه العلاجات عن العمليات الجراحية؟ والاجابة ببساطة تكمن في إختيار العلاج الأنسب لكل مريض .
يتبع الدكتور ماهر الأحدب في عمله إضافة إلى التقنيات و الأجهزة المتقدمة على أسس هامة تتمثل بنصح المريض و توجيهه إلى العلاج الأنسب لحالته ، حيث تقدم العلاجات الغير جراحية لبعض المرضى نتائج مرضية بينما يحتاج البعض الآخر للتدخل الجراحي للحصول على النتيجة الأمثل.
و تستخدم حقن البوتوكس لعلاج مجموعة من المشاكل. ففي الوجه، تقوم الإبر بإضعاف مجموعات مختارة من العضلات من أجل إخفاء التجاعيد التعبيرية. و عادةً ما تبدأ نتائج هذا الحقن بالظهور بعد 3 أيام و يكون التأثير في أوجه بعد الحقن بأسبوعين و تستمر النتائج ما بين 4 و 6 أشهر. كما تستخدم مهارات متطورة في الحقن لرفع الحاجبين و إضفاء ضحكة الموناليزا و رقبة نفرتيتي عن طريق القيام بشد وجه خفيف بالحقن.
كذلك تستخدم إبر حمض الهايلورونيك لإضفاء الإمتلاء و تعبئة أماكن محددة في الوجه مثل الوجنتين كما تستخدم أيضاً في تحديد و تكبير الشفاه. و بإمكان الفيلر علاج التجاعيد السطحية الغائرة في منطقة الجبهة و حول الفم.
اما البلازما الذاتية هي ينبوع الشباب المتجدد حيث يتم سحب عينة دم من المريض و يقوم جهاز خاص بعزل و معالجة الصفائح الدموية المفعلة ليتم حقنها بعد ذلك في الوجه لتحفز بناء الكولاجين و شد الجلد و إكساب البشرة نضارة و تألق. كما يمكن حقن البلازما في فروة الرأس من أجل إيقاف تساقط الشعر و تحفيز نمو شعر صحي و جميل.
و لمن يعانون من تكتل موضعي للدهون و يرغبون بالتخلص منه يمكنهم اللجوء لتكسير الدهون بالتجميد حيث يتم تثبيت الجهاز المجمد على المنطقة الممتلئة في جسم المريض و يقوم الجهاز بتعريضها للبرودة لمدة ساعة تقريباً و تبدأ من بعدها عملية تكسر و ذوبان الدهون خلال الأسابيع التالية ليحصل المريض على شكل أفضل و أكثر رشاقة للجسم.
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