فندق كمبنسكي عمان يستضيف الصحافة والإعلام على مأدبة الإفطار بمناسبة الشهر الفضيل

على مأدبة الإفطار بمناسبة الشهر الفضيل

في أجواء رمضانية رائعة إستقبل فريق عمل فندق كمبنسكي عمان نُخبة من القامات الإعلامية والضيوف المميزين في قاعاته الجديدة في قصر المؤتمرات، حيث تمتع الحضور بأروع الأجواء مع البوفيهات العربية والعالمية الشهية التي تم إعدادها من قبل أمهر الطهاة المحترفين، وتبع الإفطار أجواء طربية مميزة بصحبة عازفي العود المبدعين.

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و بهذه المناسبة، رحب السيد فارس حجازين، مديرعام فندق كمبنسكي عمان بالإنابة بالحضور وشكرهم على حضورهم الكريم وأشاد بالشراكة الدائمة التي تربطهم مع فندق كمبنسكي عمان ، كما أثنى على جهود فريق عمل الفندق لما يقدموه دوماً لخدمة زبائن وضيوف الفندق ، وأشاد بكل فخر عن أهمية إفتتاح قصر المؤتمرات الذي أضاف نكهة خاصة للإفطار الرمضاني هذا العام ، وأضاف قائلاً : " لقد أسعدتنا ردود فعل الضيوف الكرام الذين أعربوا عن انبهارهم بفخامة القاعات و تصاميمها المُتقن الذي يتماشى مع متطلبات المؤتمرات والمناسبات كافة و ينافس القاعات العالمية من حيث المساحة والإبتكار".

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم إفتتاح قصر المؤتمرات منذ شهرين فقط ، وقد بدأ بإحداث علامة فارقة في تاريخ عالم الضيافة على المستوى المحلي.