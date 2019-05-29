الامارات | احتراق 74 دراجة ترفيهية بمحل لتأجيرها في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 74 دراجة ترفيهية بمحل لتأجيرها في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق دفاع مدني الشارقة من السيطرة على حريق نشب بأحد المحال المخصصة لتأجير الدراجات الترفيهية بمنطقة البداير السياحية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، حيث نتج عن الحريق تلف 74 دراجة ترفيهية، ومظلة لحمايتها من أشعة الشمس، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب إدارة الدفاع المدني بالشارقة إلى ورد بلاغ لغرفة العمليات ظهر اليوم في تمام الساعة 1:31 يفيد بوقوع حريق بأحد المحال، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والإطفاء والدفاع المدني لموقع الحادثة، وتم السيطرة على الحريق بوقت قياسي، وتبين وفق التحقيقات الأولية بأن سبب الحريق يعود إلى وضع عبوة وقود تحت أشعة الشمس، ما جعلها تشتعل وتمتد إلى الدراجات وأتلفتها.

وأكدت إدارة الدفاع المدني لـ "الإمارات اليوم" أنه تم السيطرة على الحريق وتبريده خلال ساعة، ونتج عنه تلف 155 دراجة ترفيهية، بإلإضافة إلى احتراق المظلة التي تقي الدراجات من أشعة الشمس، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابة.