الشامسي: تسليم وثائق أبناء المواطنات المشمولين بمنح الجنسية قريباً

رفع معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية"، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على توجيهات سموه بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ3354 من أبناء المواطنات.

وقال إن هذه التوجيهات التي جاءت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، أدخلت البهجة والفرح على قلوب شريحة واسعة من أبناء مجتمع الإمارات، وجعلت عيد أسرهم عيدين، مشيداً بتوجيهات سموه الدائمة ببذل كل جهد ممكن من شأنه أن يسعد أبناء وبنات الإمارات، ويحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

كما رفع معاليه الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعاية سموهما واهتمامهما بكافة جوانب حياة المواطنات وأبنائهن من غير المواطنين، وحرص سموهما على طمأنتهن على مستقبل فلذات أكبادهن.

وأضاف معاليه، أن استكمال إجراءات شمول هذه الكوكبة من أبناء المواطنات بمظلة المواطنة الإماراتية، جاء بفضل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي لم يأل جهداً في سبيل متابعة إنجاز هذا الملف، وتحقيق طموحات وأحلام المشمولين فيه.

Advertisements

وهنأ الشامسي كافة من شملتهم إجراءات منح الجنسية، وقال: "نرحب بكم جميعاً أعضاء فاعلين في أسرتنا الإماراتية الكبيرة، ونتطلع إلى مساهمتكم الفاعلة في خدمة الوطن في مختلف ساحات العطاء والبناء، وأن تشكلوا إضافة نوعية تساهم في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية".

اقرأ أيضاً: منح الجنسية لأبناء المواطنات يحقق لهم الاستقرار

ولفت معاليه إلى أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً لاستكمال كافة الخطوات المتعلقة بتسليم وثائق الجنسية للمشمولين سيتم الإعلان عنه قريباً، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبحيث يصبح بمقدورهم ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها لأبناء الوطن.

وأكد معاليه أن المواطنة لها واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم، واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.