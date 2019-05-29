حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين في الإمارة

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد، من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ تسليمها فوراً، وقبل عيد الفطر السعيد.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان، مشيداً بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم، وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير احتياجاتهم كافة، من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها، من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

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ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدعمه المتواصل واللامحدود، ومكرماته الكثيرة، واهتمامه وتشجيعه للصيادين، وتوفير كافة احتياجاتهم.

ونقل تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على متابعتهما شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان، والاطلاع على دورهم العام في توفير الأمن الغذائي المائي للمواطنين والمقيمين، وتوفير ما يحتاجونه من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد، إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

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