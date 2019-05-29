تحديث السلع الأسبوعي: النفط الخام يخضع لمخاوف فرص النمو مع استمرار الضغوطات المحيطة

النقاط الأساسية

سجل شهر مايو أداء سيئاً على نحو مطرد في ظلّ تصاعد حدّة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تأثرت السلع التي تعتمد على النمو والطلب على نحو سلبي، ليسجل قطاع الطاقة خسارة أسبوعية في مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية.

وأدى تصعيد الحرب التجارية الناجم عن قرار البيت الأبيض بإدراج شركة ’هواوي‘ وعدّة شركات أمنية صينية في القائمة السوداء الأميركية، إلى زيادة الضغط على سلسلة التوريد العالمية للسلع والخدمات. كما رفع القرار من مخاطر نشوب حرب تقنية باردة، وساهم في هبوط أسهم أشباه الموصلات بشكلٍ كبير.

من جهة أخرى، أثار الضعف العام في سندات الأسواق الناشئة ولا سيّما في كوريا الجنوبية بالنظر إلى أهميتها كمقياس للنشاط في الصين، المخاوف حيال عدم تحسّن التباطؤ الحالي في الاقتصادات الكبرى بأي وقت قريب. وبالمقابل، فإن الولايات المتحدة ليست بمعزلٍ عن هذه التقلبات، حيث يتجه نمو الربع الثاني إلى 1%، في حين تثير قوة الدولار تياراً مضاداً، حيث وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، وفقاً لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وإلى جانب الهبوط الحاد في قطاع الطاقة، استمرت المخاوف المتعلقة بالطقس بالولايات المتحدة في تخفيض المستويات القياسية التي سجلتها الصناديق حتى وقت قريب ضمن المحاصيل الرئيسية، وهي الذرة وفول الصويا والقمح.

وكافحت المعادن الصناعية للحفاظ على مستوياتها وسط مخاوف النمو الحالية، حيث حاول النحاس عالي الجودة استعادة المكاسب هذا العام. وفي الوقت نفسه، تلقت المعادن الثمينة دفعةً بسيطة، على الرغم من الدعم الكبير الذي يوفره انخفاض الأسهم وانخفاض عائدات السندات. ولا يزال عجز الذهب عن الارتفاع -على الرغم من الخلفية الداعمة بشكل كبير- يمثل لغزاً يصعب على جميع المحللين فهمه في هذه المرحلة.

وضمنت هذه الآثار حتى وقت قريب الحفاظ على النفط الخام في نطاق ضيق نسبياً، حيث حافظ النفط على أسعاره نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وإجراءات أوبك ومجموعة من المنتجين الذين يحافظون على خفض مستويات الإنتاج الحالية، وهو الإجراء الذي يتوقع تمديده لفترةٍ إضافية، وذلك على الرغم من المخاوف المرتبطة بتباطؤ نمو الطلب مع استمرار التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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واستمرّت هذه الآثار حتى هذا الأسبوع، عندما أثار التصعيد الأخير للحرب التجارية موضوع إعادة التفكير والبيع الجديد من الصناديق ذات التوجه الكلي، مما عزز المخاوف إزاء بدء تدهور التوقعات المتعلقة بمرحلة ما بعد الضيق الحالي. وفاقم الدولار من حدّة الموقف؛ إذ وصل حجم سلة الدولار واسعة النطاق وفقاً لمؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بسلة من العملات، إلى أعلى مستوى منذ 17 عاماً.

وكانت الزيادة الأسبوعية بمقدار 16.8 مليون برميل في مخزون النفط الخام والمنتجات الأمريكية لتبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2017 السبب الرئيسي في دفع العديد من المراكز الطويلة نحو الخروج وتعزيز نسبة 6% من عمليات البيع على مدار يومين. ومع ذلك، فإن الضيق الناجم عن التخفيضات الكبيرة في إنتاج أوبك لم يتراجع كلياً، ما يفسر انتشار السعر الثابت مقابل بقاء العقود المستقبلية المتداولة للشهر المقبل في أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير للتوتر في الشرق الأوسط، لا نرجّح أن يؤدي خطر حدوث ذلك إلى نزاع مسلح وارتفاع لاحق في أسعار النفط الخام. ومع قياس نجاح الرئيس ترامب في كثير من الأحيان بخفض أسعار البنزين وتقييمات سوق الأسهم المرتفعة، فإن الحرب مع إيران لن تحقق أية غاية سياسية في ظلّ الانتخابات المقررة في عام 2020.



ومع وجود بعض المؤشرات للتهدئة الاقتصادية عالمياً؛ نتيجة خروج آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى خارج حدود آسيا، فإن خطر تباطئ نمو الطلب سيتجاوز خطر انخفاض العرض. وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -التي تتخذ من باريس مقراً لها- سقف توقعاتها للنمو العالمي هذا العام، بينما حذر اريك روزنجرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، من أن الحرب التجارية تزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد الأمريكي.

وفي حين يسجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستويات التراجع، فقد ارتفعت عمليات بيع برنت بعد تراجع الأسعار إلى ما هو أقلّ من المتوسطات المتحركة الرئيسية قبل أن تجد الدعم عند 67 دولاراً للبرميل، وترتد قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي ستشهد إغلاق أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الإثنين 27 مايو. ومن المنطقي أن تتوقف السوق نظراً لوجود العديد من الدوافع المتعارضة حالياً، وذلك بعد الارتفاع بدون توقف تقريباً منذ أواخر ديسمبر. ويواصل نفط خام برنت ارتفاعه، ولن يتوقف هذا التوجه التصاعدي من الناحية الفنية سوى عند انخفاضه دون حاجز 65.8 دولاراً للبرميل.

المصدر: ساكسو بنك

تم تداول الذهب في ذات المستويات دون تغيير يذكر بعد فترة أخرى من التصفية الطويلة من الصناديق التي تم شراؤها في محاولة الاختراق الفاشلة الأخيرة فوق 1,300 دولار للأوقية. وقدمت حالة عدم اليقين في سوق الأوراق المالية والانخفاض المتجدد في عائدات السندات بعض الدعم، لكن ليس بالقدر الكافي لجذب الطلب الاستثماري المتجدد من التجار الذين شهدوا انخفاضاً في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولا يزال الدولار يمثل عقبة رئيسية مع استمرار قوته أمام معظم العملات الرئيسية، ولا سيّما الرنمينبي الصيني؛ حيث تنتشر التكهنات حول ما إذا كان بنك الشعب الصيني سيسمح له في النهاية بالتراجع إلى ما دون 7.0 دولار. وفي الوقت الذي تبنّى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهج الترقب، قد تفاجئ الأحداث الحالية صانعي السياسات، مما يزيد من خطر استجابة أكبر وأكثر حدة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة دون المستويات المتوقعة حالياً. وعلى هذا الأساس، فإنّنا لا نستبعد إجراء تخفيض مفاجئ ومحتمل في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل شهر سبتمبر، وهي خطوة قد تضر الدولار بينما تساعد الذهب على كسر الجمود الحالي والتحرّك باتجاه صعودي.

كما فقد التصحيح من ذروة فبراير الزخم مع وجود نمط تداول جانبي. وقد يزيد الإغلاق الأسبوعي بأقل من 1,275 دولاراً/للأونصة من خطر التمديد الهبوطي إلى 1,253 دولاراً للأوقية، في حين أن هناك حاجة إلى كسر حاجز أعلى من 1,303 دولاراً للأوقية لجذب الطلب المتجدد.

المصدر: ساكسو بنك