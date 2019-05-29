الامارات | إسلامية دبي:20 درهماً الحد الأدنى لزكاة الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن إسلامية دبي:20 درهماً الحد الأدنى لزكاة الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مقدار زكاة الفطر هذا العام يتراوح بين 20 و25 درهماً عن الفرد.

وأكدت في بيان نشرته أمس على صفحتها بموقع تويتر أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والمقدر ثمنه هذه الأيام بنحو 20 إلى 25 درهما.

وكانت الدائرة شددت في فتوى سابقة لها على ضرورة الحرص التام على إخراج زكاة في وقتها، بحيث لا تغرب شمس يوم العيد، حتى تكون قد وصلت للمستحقين، مشيرة إلى أن وتعجيلها قبل الصلاة أفضل؛ لندب الشارع لذلك ندباً حثيثاً.

وأشارت إلى أن ت زكاة الفطر جبعلى كل مسلم عنده من المال ما يفضل عن قوت نفسه، ومن يعول يوم العيد، وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من أولاده وبناته وأبويه.