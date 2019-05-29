الامارات | تعرف إلى الطفلة التي احتضنها محمد بن راشد في "حفل المبادرات الإنسانية"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الطفلة التي احتضنها محمد بن راشد في "حفل المبادرات الإنسانية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت الطفلة الطاجيكية "ماهينا غانيفا" عن سعادتها الكبيرة لشفائها من التشوهات القلبية التي كانت تعاني منها في عمر الرضاعة، مشيرة الى مبادرة "نبضات" التي تكفلت باجراء جراحة لها في أشهر عمرها الاولى، أهدتها حياة جديدة.

وقالت الطفلة لـ"الإمارات اليوم" أنا مدينة بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي أطلق مبادرة نبضات، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، وهي المبادرة التي اعادت لها الامل في الحياة بعد 5 سنوات من المرض، مشيرة الى انها كانت محرومة من كل مناحي الحياة بسبب مرضها القلبي.

ووجهت والدة ماهينا الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادراته، التي أنقذت حياة ابنتها، ومكنتها من ممارسة حياتها دون ألم، أو مضاعفات صحية.